Режим ЧС ввели в поселке Ташлинского района Оренбургской области

В Оренбургской области могут обрушиться крыши двух жилых домов Фото: СОЦСЕТИ

В Оренбургской области ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Его установили в поселке Калинин Ташлинского района. Такая мера понадобилась из-за случившейся коммунальной неприятности, которая может сказаться на жизни сразу нескольких семей.

По предварительной информации, власти населенного пункта решили ввести режим ЧС из-за угрозы обрушения крыш двухэтажных многоквартирных домов. Они расположены под номерами 3 и 5 на улице Степной. Известно, что жильцов предупредили о возможной эвакуации. Однако пока люди остаются в своих домах, пишет 56orb.ru.

Отметим, поселок Калинин находится в 6 километрах от районного центра. В нем проживают около 900 человек. Двухэтажные дома давно находятся в аварийном состоянии, но пока вариантов решения проблемы нет. Видимо, люди не слишком хотят покидать жилые дома, опасаясь, что новые условия проживания будут еще хуже.