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Политика22 декабря 2021 12:33

Российские самолеты уничтожили в Сирии лидера террористической группировки «Джунуд аш-Шам»*

В России он с 2022 года находился в федеральном розыске
Абдулла ШАКИРОВ
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Российские самолеты уничтожили в Сирии лидера террористической группировки «Джунуд аш-Шам»*

Российские самолеты уничтожили в Сирии лидера террористической группировки «Джунуд аш-Шам»*

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Экипажи российских военных самолетов уничтожили в Сирии одного из лидеров террористической группировки «Джунуд аш-Шам»* – боевика аш-Шишани Маргошвили. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Недавно российским Военно-космическим силам удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»* аш-Шишани Маргошвили», – рассказал дипломат.

Муслим Абу Валид аш-Шишани Маргошвили являлся одним из лидеров чеченских джихадистов в Сирии и основателем группировки Джунуд аш-Шам*, враждующей с ИГ*. Был участником первой и второй чеченских войн и гражданской войны в Сирии. В России с 2022 года находился в федеральном розыске.

Как писал сайт kp.ru, сирийские военнослужащие при поддержке ВСК России весной этого года ликвидировали 338 террористов.

*Запрещенные в России террористические организации