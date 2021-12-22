Российские самолеты уничтожили в Сирии лидера террористической группировки «Джунуд аш-Шам»* Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Экипажи российских военных самолетов уничтожили в Сирии одного из лидеров террористической группировки «Джунуд аш-Шам»* – боевика аш-Шишани Маргошвили. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Недавно российским Военно-космическим силам удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»* аш-Шишани Маргошвили», – рассказал дипломат.

Муслим Абу Валид аш-Шишани Маргошвили являлся одним из лидеров чеченских джихадистов в Сирии и основателем группировки Джунуд аш-Шам*, враждующей с ИГ*. Был участником первой и второй чеченских войн и гражданской войны в Сирии. В России с 2022 года находился в федеральном розыске.

Как писал сайт kp.ru, сирийские военнослужащие при поддержке ВСК России весной этого года ликвидировали 338 террористов.

*Запрещенные в России террористические организации