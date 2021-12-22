Глава Движения автомобилистов России считает, что отмена техосмотра избавит водителей от "выкачивания" у них денег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что отмена обязательного техосмотра избавит владельцев машин от "выкачивания денег либо напрямую, либо в виде серых взяток за уклонение от процедуры".

"Техосмотр превращался в выкачивание денег либо напрямую, либо в виде взяток за уклонение от ТО. Естественно, оно не распространяется на автомобили, перевозящие пассажиров, грузы и участвующие в международных перевозках. Редкий случай, когда можно поддержать то, что делают депутаты", - заявил он в беседе с NEWS.ru

А вот мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, такое нововведение плохо отразится на водителях. Закон об обязательном ТО следовало упрощать, а не убирать совсем, передает телеканал "360".

Напомним, депутаты Государственной Думы отменили обязательный техосмотр для личного транспорта. Парламентарии также предусмотрели, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты, сообщает ФАН.