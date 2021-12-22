Россия предложила Турции помощь в борьбе с террористами в Идлибе Фото: Александр КОЦ

Россия предложила Турции помощь в борьбе с террористами в сирийском Идлибе, сообщил спецпредставитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами. И вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Как отметил Лаврентьев, Турция прилагает усилия для выполнения обязательств по ликвидации террористов, однако этот процесс очень затянулся. Он сообщил, что это касается прежде всего отвода боевиков с южной части Идлиба за трассу М4 и размещения турецких и российских наблюдательных пунктов по обе стороны трассы. Представители Турции пообещали уйти из Сирии, как только возникнет возможность, добавил дипломат.

Лаврентьев подчеркнул, что намерения Соединенных Штатов надолго задержаться в Сирии неприемлемы. Россия считает, что присутствие американских военных на этой территории является главной причиной напряженной ситуации в стране, отметил представитель президента РФ.

Как писал сайт kp.ru, осенью этого года власти Сирии потребовали от Турции немедленно вывести войска с территории своего государства.