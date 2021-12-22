Лавров посоветовал Столтенбергу уйти с поста генсека НАТО Фото: Александр Щербак / ТАСС

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора сменить работу, поскольку он не справляется с обязанностями, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам дипломата, глава альянса не намерен соблюдать обязательства, согласно которым НАТО не имеет права укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.

«Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», – заявил Лавров интервью телеканалу RT.

Как отметил глава российского МИД, руководитель НАТО «громогласно и высокомерно» заявляет, что любое желающее государства может присоединиться в альянсу, и это принцип никто не вправе нарушать. Также дипломат сказал, что слухи отправляют Столтенберга на работу в Центральный банк Норвегии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается идти на компромисс с Россией по вопросу вступления Украины в НАТО.