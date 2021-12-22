Видео схода лавины в Южной Осетии появилось в сети

Лавина сошла в Южной Осетии во вторник, 21 декабря Фото: Яринская Ирина

Вечером во вторник, 21 декабря, в Южной Осетии произошел сход лавины. Под снегом оказались пять российских военнослужащих Южного военного округа на выезде из Рокского тоннеля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что снежный пласт, сходя вниз, за секунду засыпает большую территорию. Накануне в МЧС рассказали, что двух из пяти военнослужащих удалось спасти, они были направлены в больницу. Еще двое погибли - один по пути в медицинское учреждение, другой извлечен из-под снега без признаков жизни.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Южной Осетии продолжаются поиски пятого российского военнослужащего под снежными завалами, поисково-спасательная операция не прекращалась ни на минуту, и работы будут продолжаться всю ночь. Об этом рассказал журналистам замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.