В США умер Алан Скотт, придумавший ботокс

В США умер человек, который придумал ботокс. Фото: The Washington Post.

В США в возрасте 89 лет умер офтальмолог Алан Скотт, известный как первооткрыватель косметических свойств ботулотоксина. О смерти Скотта сообщает The Washington Post.

Алан Скотт до последних дней удивлялся, что созданный им препарат нашел такое широкое применение в косметологии. Изначально врач искал возможность лечить при помощи ботулотоксина косоглазие. Позднее врачи, которые применяли его разработку, заметили, что ботокс разглаживает морщины вокруг глаз пациентов. Вскоре препарат одобрили как косметическое средство для удаления складок кожи на лице и теле. С тех пор ботоксом воспользовались не менее 11 млн человек.

Среди этих 11 миллионов – Ксения Собчак. Вот что она рассказала об использовании «уколов красоты».

В Саудовской Аравии ботоксом пользуются владельцы верблюдов. Они колют это вещество животным, чтобы увеличить шанс победить в конкурсе красоты для верблюдов.

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