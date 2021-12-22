Ректора «Шанинки» Сергея Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев будет переведен в следственного изолятора в гражданскую больницу, рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии.

«Зуева перевозят из «Матросской Тишины» в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям», – передает ТАСС сообщение члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи.

Он уточнил, что такое решение принято в связи с рекомендациями врачей СИЗО «Матросская тишина».

Напомним, Сергей Зуев был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей экс-замминистром Министерства просвещения Мариной Раковой. По версии следствия, средства были похищены в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования.

Как писал сайт kp.ru, ранее следствие предъявило Зуеву обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Он свою вину не признал.