Медведев назвал неправильными попытки некоторых стран определять климатическую повестку

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду, 22 декабря, выступил на онлайн-встрече с представителями политических партий стран Латинской Америки. Он осудил попытки отдельных государств единолично определять климатическую повестку в мире.

"Мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять климатическую повестку, эти попытки - они неправильные", - отметил Медведев.

Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, забота о климате - это общее дело всех стран и никто не должен единолично навязывать остальным свои представления по этому вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на фоне глобального потепления на территории нашей страны возможно увеличение количества экстремальных природных явлений. По словам синоптика, это связано с географическими особенностями РФ, в результате чего изменение климата идет более быстрыми темпами, чем в других странах.