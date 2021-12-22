Лукашенко сообщил, что в Белоруссии за попытку совершения терактов задержали семь человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белоруссии задержали семь человек, пытавшихся совершить теракты, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали», – цитирует главу государства «БелТА».

Он добавил, что еще одного террориста сейчас ищут. Вероятно, он сбежал в Россию, сказал политик. Как отметил Лукашенко, действия тех, кто дестабилизируют обстановку в стране, связаны с их устремлениями «влезть в государственный аппарат».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии не исключтл, что накануне проведения конституционного референдума в стране может состояться очередная попытка революции.

Напомним, 17 апреля 2021 Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовили покушение. Ответственность за организацию покушения он возложил на спецслужбы и руководство Соединенных Штатов.