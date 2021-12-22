Зеленский издал указ, разрешающий официально комментировать внешнюю политику Украины только трем людям

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, который сужает круг лиц, имеющих право делать официальные заявления о внешней политике Украины. В их состав вошли сам глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.

"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", - цитирует текст документа РИА Новости.

Также теперь все государственные органы при совершении международных отношений должны согласовывать свою позицию с украинским МИД. Это касается и подготовки иностранных визитов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предъявление обвинений в государственной измене экс-главе страны Петру Порошенко. Он заявил, что это никак не повлияет на ситуацию внутри незалежной.