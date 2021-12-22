Путин обсудил ситуацию на Украине с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем

Путин по телефону обсудил ситуацию на Украине с премьером Люксембурга Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Разговор политиков состоялся по телефону.

«Обстоятельно обсуждены вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также миграционная ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорном процессе по разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения украинскими властями минского «Комплекса мер», – сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер проинформировал собеседника о предложенных Россией гарантиях безопасности в Европе, которые исключают дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в приграничных с РФ государствах угрожающих Москве системы вооружения. Премьер Люксембурга в свою очередь призвал к более тесным контактам между Евросоюзом и Россией.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин рассказал, что сделает Россия, если ракеты НАТО появятся на Украине.