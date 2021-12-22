В ВОЗ заявили, что мир далек от завершения пандемии коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Мир еще далек от завершения пандемии коронавирусной инфекции, считает директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Вместе с тем, по его словам, есть достаточно средства для победы над вирусом.

«Я считаю, что мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом», – сказал специалист на брифинге.

По мнению Райана, в мире есть недостаток «коллективного желания» всех стран реализовывать всеобъемлющие и устойчивые программы борьбы с COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что коронавирусная инфекция унесла с начала 2021 года жизней больше, чем ВИЧ, малярия и туберкулез в 2020 году. По данным ВОЗ, в 2021 году от COVID-19 умерли более 3,3 миллиона человек.