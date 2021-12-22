Глава ВОЗ считает, что в 2022 вакцин от коронавируса хватит для всего взрослого населения мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2022 году препаратов от коронавируса будет достаточно для того, чтобы вакцинировать все взрослое население планеты, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Поставки должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению, входящему в группу риска», – сказал глава ВОЗ на брифинге.

Как отметил Гебрейесус, за два года пандемии человечество изучило коронавирус, разработав на основе этих знаний эффективные инструменты борьбы с ним. Он выразил надежду, что в следующем году миру удастся покончить с пандемией. Также гендиректор ВОЗ добавил, что в 2021 году от COVID-19 скончались около 3,5 миллиона человек жителей Земли – это больше, чем умерло от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году.

Как писал сайт kp.ru, в середине ноября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» к концу текущего года. Он также выразил надежду, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в этом году.