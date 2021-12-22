В Москве начал работу первый в России 5G‑полигон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Москвы сообщили, что в Боткинской больнице начал работу первый в стране индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G).

Сообщается, инфраструктура 5G развернута в миллиметровом диапазоне. Это дает возможность достичь очень высокой пропускной способности до 4 Гб в секунду, рассказывает РИАМО.

В больнице отметили, что готовы предоставить возможность стартаперам протестировать свои разработки на базе сети пятого поколения.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров рассказывал, как ускорить работу домашнего интернета.

"Наиболее простой, но в то же время действенный шаг, позволяющий значительно увеличить скорость домашнего Wi-Fi, - подойти ближе к роутеру или поставить его вплотную к компьютеру", - передает слова специалиста RT.

Ранее телеканал "360" рассказывал, что "МегаФон" и Магнитогорский металлургический комбинат заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития передовых технологий. "МегаФон" построит для промышленного гиганта частную LTE-сеть, которая обеспечит безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината.