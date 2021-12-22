Татьяна Тарасова выписана из больницы Фото: ТАСС

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы после того, как была госпитализирована из-за высокого давления.

В настоящее время Тарасова находится дома, там же она и продолжит лечение, передает «КП-Спорт».

Как писал сайт kp.ru, 74-летнему специалисту стало плохо на прошлой неделе по причине высокого давления. Также тренер жаловалась на частые боли в груди и общую слабость. После госпитализации врачи осмотрели ее и пришли к выводу, что тренер может оставаться у себя дома для амбулаторного лечения. Однако позднее ей вновь потребовалась помощь врачей и ее госпитализировали повторно.

Накануне Тарасова объявила о том, что сможет комментировать чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет на льду СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.