Средняя цена бензина в России превысила 50 рублей за литр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цена на бензин на АЗС в России с 13 по 19 декабря 2021 выросла в среднем на 11 копеек. Стоимость бензина в стране с начала 2021 года поднялась на 8,71%.

Как сообщается на сайте Росстата, сейчас средняя цена бензина составляет 50,08 рубля за литр. Так, стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на 10 копеек и достигла 47,06 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 вырос в цене на 12 копеек – до 50,94 рубля за литр, Аи-98 – на 12 копеек до 59,12 рубля.

Наибольшее увеличение цены на бензин отмечено в Черкесске – там он подорожал на 1,5%. Вместе с тем снижение цен на 0,7% фиксируется во Владивостоке, на 0,3% в Новосибирске и 0,1% – Томске. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там бензин поднялся в цене на 0,3% и 0,4% соответственно.

В то же время цены на дизельное топливо выросли в среднем на 17 копеек и достигли 53,81 рубля за литр.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитики агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ) выяснили, что рост цен на топливо в период с января по октябрь 2021 года составил от 4,1% до 20%.