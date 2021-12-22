Песков сообщил, что у Путина высокий уровень антител к коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У президента России Владимира Путина сохраняется высокий уровень антител к коронавирусной инфекции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался – был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты», – сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, Путин привит от COVID-19 в том числе и назальной вакциной. Тем не менее все, кто так или иначе работает и контактирует с президентом, соблюдают правила эпидемиологической безопасности. Безопасность президента обеспечивает «необходимое количество специалистов».

Ранее глава государства говорил, что ровно через шесть месяцев после вакцинации титры антител у него упали, и он провел ревакцинацию.