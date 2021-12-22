Песков призвал не политизировать сертификацию «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» не нужно политизировать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал набраться терпения и продолжать выполнять требования регулятора Германии.

«То, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения. Будем надеяться, как только регулятор свою работу закончит, проект будет сертифицирован», – сказал пресс-секретарь президента России в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в середине ноября 2021 немецкий регулятор приостановил процесс сертификацию газопровода «Северный поток – 2». После этого компания-оператор Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод. Как писал сайт kp.ru, в четверг, 16 декабря, регулятор заявил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации принято не будет.