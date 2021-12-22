В правительстве Польши обвинили «Газпром» в давлении Евросоюз в связи с запуском «Северного потока – 2» Фото: ТАСС

Россия, ограничив поставки газа в Европу, тем самым пытается давить на Евросоюз, чтобы добиться скорейшего запуска трубопровода «Северный поток – 2», заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергоинфраструктуры Петр Наимский.

«Это форма давления, которую россияне используют в отношении, прежде всего Германии, а также Европейской комиссии, добиваясь согласия на запуск «Северного поток – 2» под Балтикой с исключением регулирования европейским правом», – сказал он в эфире «Польского радио».

По словам Наимского, «Газпром» ограничил поставки на минимальном уровне долгосрочных контрактов. Поскольку газ не идет в Европу свыше минимальных контрактных поставок, это провоцирует резкий скачок цен на голубое топливо, считает представитель польского правительства.

СТоит отметить, что долгосрочный контракт на транзитные поставки газа через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» завершился в 2020 году. На 2020-2021 газовый год «Газпром» бронировал мощности через аукцион.

Сайт kp.ru разбирался, с чем связана остановка поставок газа в Европу.