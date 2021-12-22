Эксперты Роскачества рассказали, как мошенники обманывают россиян на сайтах объявлений Фото: Архив "КП"

Специалисты национальной системы мониторинга Роскачество назвали три наиболее распространенные схемы мошенничества на сайтах с объявлениями.

Так, в первом случае мошенник обманом убеждает жертву внести предоплату, показывая ему фейковые фотографии товара. Получив деньги, преступник ничего не отправляет покупателю.

"Деньги уходят напрямую мошеннику, а после каждого списания выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если у пользователя не подключены уведомления от мобильного банка, то многократное списание средств можно заметить не сразу", - пояснил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко изданию Lenta.ru

Второй вид мошенничества нацелен на продавцов. Преступники под видом покупателей отправляют в чат с автором объявления ссылку на фишинговый сайт, якобы предназначенный для проведения безопасной сделки.

В третьем случае, речь идет о телефонном звонке от "службы безопасности" банка. Аферист в роли продавца убеждает покупателя, что для так называемой верификации сделки обязательно нужно "верифицировать карту" у службы безопасности сервиса объявлений.

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