Песков призвал россиян быть осторожными в связи с преследованием США в третьих странах Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россиянам следует соблюдать осторожность за границей, поскольку Соединенные Штаты могут преследовать граждан РФ в третьих странах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем эту практику порочной, считаем ее незаконной. В данном случае здесь можно только призывать наших граждан к особой осторожности на фоне непредсказуемых действий американской стороны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Москва продолжит отстаивать интересы россиян, насколько это будет возможно, заверил пресс-секретарь президента РФ.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Его задержали в начале июня 2021 года, официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер заявляла, что это связано обвинениями против россиянина в финансовых махинациях.