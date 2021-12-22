ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса всех детей и подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавирусной инфекции. В организации отмечают, что эти категории населения именее всего подвержены риску заражения COVID-19.

«Сейчас ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку тяжелые заболевания в этих возрастных группах невелики, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, не достигнут во всех странах», – сказано в заявлении на сайте организации.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Министерство здравоохранения России утвердило национальные календари профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Во второй включена вакцинация от коронавирусной инфекции. Детям и подросткам от 12 до 17 лет прививка против коронавируса рекомендуется во вторую очередь.