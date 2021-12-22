СМИ-иноагенты смогут задать вопрос Путину на большой пресс-конференции Фото: пресс-служба Кремля

Представители СМИ-иностранных агентов смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время ежегодной большой пресс-конференции. Вопросы от СМИ-иноагентов вряд ли будут иметь особое политическое значение, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Статус иностранного агента никоим образом не запрещает работу СМИ. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства», – заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью «Первому каналу».

Пресс-конференция пройдет в очном формате – такое решение принял сам президент, отметил Песков. Как подчеркнул представитель Кремля, такая форма общения наиболее удобная и привычная для журналистов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков сообщил, что представители СМИ-иноагентов будут приглашены на пресс-конференцию главы государства.

Напомним, Путин проведет свою 17-ю по счету большую пресс-конференцию в четверг, 23 декабря. Начало в 12:00 по московскому времени.