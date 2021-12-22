Хореограф Попова заявила, что не все сильные фигуристки доедут до Олимпиады Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хореограф и постановщик Бетина Попова заявила, что не все сильные фигуристки доедут до Олимпиады. Поэтому она предложила увеличить количество квот.

"Я вообще всегда недоумевала от того, что только три квоты. Откуда взялась эта цифра? Почему именно три? Вот, например, выиграла у нас какая-нибудь фигуристка чемпионат мира. Она - лучшая в мире, она едет на следующие соревнования. Но при этом у нас есть ещё целая толпа из лучших фигуристок. В итоге получается, что до больших турниров доезжает только часть лучших фигуристок, остальные лучшие остаются дома", - пояснила она в беседе с NEWS.ru

Отмечается, что Чемпионат России - 2022 станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры и пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, вечером в среду, 22 декабря, в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка стартовых номеров предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию. По ее итогам стало ясно, кто под каким номером будет выступать в первом прокате.