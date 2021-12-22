В офисе Зеленского сообщили, что все стороны контактной группы по Донбассу договорились о прекращении огня

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак Фото: ТАСС

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе все стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», - написал представитель администрации Зеленского.

Он отметил, что это «шаг к деэскалации на востоке», и выразил надежду, «что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет спасти жизни» как украинских солдат, так и мирных граждан. По его словам, предстоящие зимние праздники «должны быть мирными».

«Пусть на Донбассе, наконец, восторжествует тишина», - подытожил Ермак.

Напомним, как писал сайт kp.ru, соглашение о прекращении огня на востоке Украины было достигнуто еще в июле прошлого года, однако его постоянно нарушала украинская сторона.