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Политика22 декабря 2021 20:29

В офисе Зеленского сообщили, что все стороны контактной группы по Донбассу договорились о прекращении огня

Андрей Ермак отметил, что это «шаг к деэскалации на востоке»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Фото: ТАСС

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе все стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», - написал представитель администрации Зеленского.

Он отметил, что это «шаг к деэскалации на востоке», и выразил надежду, «что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет спасти жизни» как украинских солдат, так и мирных граждан. По его словам, предстоящие зимние праздники «должны быть мирными».

«Пусть на Донбассе, наконец, восторжествует тишина», - подытожил Ермак.

Напомним, как писал сайт kp.ru, соглашение о прекращении огня на востоке Украины было достигнуто еще в июле прошлого года, однако его постоянно нарушала украинская сторона.