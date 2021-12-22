Шойгу: Военно-политическую обстановку в 2021 году усложнили действия НАТО

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

В уходящем 2021 году военно-политическая обстановка была непростой, но еще больше ее усложняли действия Североатлантического альянса. Об этом сказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании общественного совета при ведомстве.

«В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза», - отметил глава Минобороны.

Сергей Шойгу добавил, что «все эти вызовы усугубляла пандемия коронавируса». К слову, ранее он в интервью «Комсомольской правде» впервые рассказал, какую роль сыграли вооруженные силы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что страны НАТО должны очень ясно дать понять Москве, что они готовы «сдерживать Россию». На это ее заявление Сергей Шойгу ответил так: «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, – министр обороны ФРГ обязан хорошо знать».

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