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Политика22 декабря 2021 21:22

Песков: Россия позаботится о своей безопасности в ответ на недружественные шаги США

Пресс-секретарь президента объяснил слова главы государства на расширенном заседании коллегии Минобороны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о словах главы государства Владимира Путина во время расширенного заседания коллегии министерства обороны, сказал, что военно-технический ответ на недружественные шаги США включает в себя целый набор мер, направленных на то, чтобы обеспечить безопасность нашей страны.

«Это целый набор мер по обеспечению безопасности России и сдерживающего, взаимосдерживающего паритета. Более специфичной информации я не хотел бы сейчас предоставлять», - сказал официальный представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, заседание коллегии Минобороны с участием президента прошло во вторник, 21 декабря. Путин напомнил, что Россию «крайне беспокоят» ракеты НАТО у наших границ и рассказал, какие шаги предпримет наша страна, если они появятся и на Украине.

Стоит отметить, что 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков.

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