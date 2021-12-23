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Политика22 декабря 2021 23:28

Глава МИД Литвы призвал НАТО отказаться от предложений России по безопасности в Европе

Ландсбергис считает, что даже обсуждать этот вопрос не стоит, лучше помочь Украине оружием
Источник:kp.ru
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО отказаться от предложений России по гарантиям безопасности в Европе, даже не обсуждать этот вопрос.

«Мы не думаем, что какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией», - заявил он в интервью британской газете The Times.

Ландсбергис отметил, что страны Североатлантического альянса не заявляли о намерении в свете требований Москвы убрать свою военную базу с территории Литвы.

«Мы верим в то, что существует необходимость в том, чтобы сохранять нынешний уровень обороны в регионе. И единственные переговоры, которые мы хотели бы видеть, – по поводу возможности усиления гарантий безопасности региону, который начинается от Черного моря в Румынии и идет до Эстонии», - подчеркнул глава литовского МИД.