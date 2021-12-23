Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 декабря 2021 0:34

Белый дом сообщил, что вице-президент США контактировала с больным коронавирусом

Камала Харрис дважды сдала тест на COVID-19 и в обоих случаях получила отрицательный результат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вице-президент США Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис

Фото: REUTERS

Вице-президент США Камала Харрис могла заразиться коронавирусом. Дело в том, что сотрудник ее аппарата, с которым она тесно контактировала в течение всего дня во вторник, 22 декабря получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что неназванный сотрудник полностью вакцинирован и ревакцинирован, никаких симптомов заболевания у него нет. Сама Камала Харрис тоже привита, она уже дважды сдала тест на ковид и в обоих случаях получила отрицательный результат.

В сообщении отмечается, что поскольку рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не требуют от полностью вакцинированных людей уходить на карантин после контакта с больными COVID-19, «вице-президент продолжит придерживаться своего обычного графика».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом, и президенту Джо Байдену тоже пришлось сдавать анализы.