Посол России в Сеуле: Москва готова содействовать возобновлению диалога с КНДР по ядерной проблеме

Россия плотно вовлечена в процесс поиска решения проблем Корейского полуострова, включая ядерную Фото: REUTERS

Москва плотно вовлечена в процесс урегулирования на Корейском полуострове и готова содействовать возобновлению диалога с КНДР по ядерной проблеме, сообщил посол России в Сеуле Андрей Кулик.

«Исходим из безальтернативности комплексного, поэтапного подхода к урегулированию в субрегионе, которое должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Андрей Кулик подчеркнул, что, по убеждению российской стороны, добиться денуклеаризации Корейского полуострова можно только действуя «шаг за шагом на основе принципов равноправия, поэтапности и синхронности». Именно такая тактика, по его словам, позволит «заложить основы для создания здесь прочной системы мира и безопасности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 декабря Южная Корея сообщила о своей готовности совместно с КНДР, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов.