Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 декабря 2021 3:58

Посол России в Сеуле: Москва готова содействовать возобновлению диалога с КНДР по ядерной проблеме

По словам Андрея Кулика добиться денуклеаризации Корейского полуострова можно только действуя шаг за шагом на основе принципов равноправия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Россия плотно вовлечена в процесс поиска решения проблем Корейского полуострова, включая ядерную

Россия плотно вовлечена в процесс поиска решения проблем Корейского полуострова, включая ядерную

Фото: REUTERS

Москва плотно вовлечена в процесс урегулирования на Корейском полуострове и готова содействовать возобновлению диалога с КНДР по ядерной проблеме, сообщил посол России в Сеуле Андрей Кулик.

«Исходим из безальтернативности комплексного, поэтапного подхода к урегулированию в субрегионе, которое должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Андрей Кулик подчеркнул, что, по убеждению российской стороны, добиться денуклеаризации Корейского полуострова можно только действуя «шаг за шагом на основе принципов равноправия, поэтапности и синхронности». Именно такая тактика, по его словам, позволит «заложить основы для создания здесь прочной системы мира и безопасности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 декабря Южная Корея сообщила о своей готовности совместно с КНДР, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 годов.