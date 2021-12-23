Рособрнадзор не планирует вводить ПЦР-тесты для участников ЕГЭ

Анзор Музаев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Обязательное тестирование на коронавирус не планируется вводить среди участников Единого государственного экзамена в России, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, ПЦР-тесты слишком утяжелят процесс проведения госэкзаменов. Кроме того, за два года пандемии существенная часть работников сферы образования прошла вакцинацию, и дополнительные антиковидные меры просто не требуются на данный момент, уверен Музаев.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен в следующем году собираются провести в доковидном формате.

Музаев уточнил, что школьники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к государственному экзамену, отметив, что его сдали не все только в Калмыкии, где на сегодняшний день сохраняется сложная эпидемиологическая ситуации с коронавирусом.