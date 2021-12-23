Что произошло в ночь на 23 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 23 декабря 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ей с канцлером Олафом Шольцем удалось прийти к общему мнению по вопросу сертификации и запуска газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что в прошлом они занимали по этому вопросу разные позиции. Теперь, по ее словам, оба считают, что «процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства».

В ночь на четверг, 23 декабря, на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло возгорание, в связи с аварией объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня. Причиной стало короткое замыкание на теплоэлектроцентрали, в результате загорелась электропроводка, были отключены четыре котла и два турбогенератора. Ведутся ремонтные работы, в городе приостановлена работа школ и детских садов.