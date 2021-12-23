Россияне стали на 20% чаще жениться в 2021 году

В 2021 году бракосочетаний стало больше Фото: Евгения ГУСЕВА

Во второй год пандемии коронавируса россияне стали чаще жениться и разводиться. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минюста.

По данным Росстата, в 2021 году показатели по заключенным и расторгнутым бракам серьезно выросли. Увеличение составило почти 20%.

С января по сентябрь текущего года было зарегистрировано 721 077 брачных союзов. Этот почти на 140 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается разводов, то за девять месяцев 2021 года их было зафиксировано 481 176 случаев против 401 339 с января по сентябрь 2020 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты ВЦИОМ и Хоум Кредит банка провели совместный опрос и выяснили, что россияне оценили свое экономическое семейное благополучие на "удовлетворительно". Так, общая оценка респондентов собственного семейного благополучия составила 56,7 пункта из 100 возможных.