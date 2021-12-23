Цена полисов каско в России в 2021 году выросла на треть

Выручка с каско растет несмотря на снижение количества проданных полисов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость полисов каско в 2021 году в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросла на 29,2%, достигнув 35,1 тысячи рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Эксперты связывают такую тенденцию с ростом стоимости ремонта автомобиля и автозапчастей, на который оказало влияние ослабление рубля. Кроме того, увеличилось количество страховых случаев, что также внесло свою лепту в средний ценник.

Благодаря этому несмотря на уменьшение числа продаж новых транспортных средств и заключенных договоров на 11,2%, выручка страховщиков со взносов увеличилась на 15,4%, достигнув 54,8 млрд рублей.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что последует и дальнейшее подорожание. Так, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований компании CMS Institute Николай Переславский полагает, что в IV квартале 2021-го средний размер премии может увеличиться на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а в 2022-м — еще на 15–20%.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в ходе следующей сессии Госдумы депутаты рассмотрят законопроект, которым предлагается внести поправки в закон об ОСАГО.