Свыше 500 журналистов аккредитованы на большую пресс-конференцию Путина

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию очно. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отметим, что это примерно столько же, сколько и в прошлом году, а в допандемийное время на пресс-конференции главы государства приходило около 1000-1100 человек.

Ежегодная пресс-конференция российского лидера станет семнадцатой по счету. Ее посетит и политический обозреватель kp.ru Александр Гамов, который не пропустил еще ни одного итогового разговора президента России с журналистами. И представитель "Комсомольской правды" на мероприятии уже знает, какой вопрос задать российскому лидеру.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-конференция начнется 23 декабря 2021 года в 12:00 по московскому времени. "Комсомолка" будет вести прямую трансляцию в режиме онлайн.

Напомним, рекордной по продолжительности стала пресс-конференция 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент России ответил на 106 вопросов.

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Владимир Путин даст большую пресс-конференцию 23 декабря 2021: прямая онлайн-трансляция

23 декабря 2021 года президент ответит на вопросы журналистов. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина (подробности).