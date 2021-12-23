Космический корабль "Прогресс М-УМ" затоплен в Тихом океане

"Прогресс М-УМ" выполнил миссию и был затоплен / Фото космонавта Антона Шкаплерова / t.me/roscosmos_gk

Грузовой космический корабль "Прогресс М-УМ" был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщили в Twitter Роскосмоса.

"Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ", - говорится в сообщении ведомства. - Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты упали в 07:30 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана".

Как ранее писал сайт kp.ru, "Прогресс М-УМ" доставил на Международную космическую станцию (МКС) примерно 700 килограммов грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства питания и водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, технического обслуживания и ремонта.

Напомним, Роскосмос намерен отправить в космос единственную в Россию женщину-космонавта Анну Кикину в 2022 году. Она совершит свой первый полет на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.