МОК разочарован, что игроки NHL не примут участие в Олимпиаде - 2022 в Пекине

Игроки NHL не приедут в Китай на Олимпийские игры Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение NHL не отпускать хоккеистов команд, входящих в Национальную хоккейную лигу, на Олимпиаду – 2022 в Пекине. Об этом сообщает "КП-Спорт".

"Мы знаем, что игроки отчаянно стремились участвовать в них. Что, пропустив Пхенчхан-2018, хоккеисты очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ, - говорится в заявлении. - Мы разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами".

В международной организации также выразили уверенность, что несмотря на это турнир соберет огромную аудиторию болельщиков, которые смогут насладиться захватывающим зрелищем. Так было и на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, когда и без игроков Национальной хоккейной лиги получился "захватывающий, страстный хоккей", напомнили в МОК.

Как ранее писал сайт kp.ru, национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия хоккеистов лиги в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Комиссар NHL Гарри Бэтмен объяснил, что решение отказаться от поездки в столицу Китая было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом среди хоккеистов.