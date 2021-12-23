Полиция задержала мужчину, пытавшегося поджечь посетителей бара в Москве

В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь посетителей бара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался поджечь посетителей московского бара в проезде Дежнева.

Установлено, что инцидент произошел в результате конфликта. В разгар спора один из мужчин вышел из заведения и затем вернулся с канистрой, наполненной горючей жидкостью. После этого разлил жидкость у входа в бар и облил посетителей, совершив поджог. Однако в результате произошедшего никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Злоумышленника арестовали.

Напомним, 22 декабря в городе Аткарск Саратовской области произошел пожар в помещении, оборудованном под парикмахерскую. Огонь успел охватить 10 кв. м в здании, которое по сути является гаражом с пристройкой. Пострадали четыре женщины, все они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести в ожоговый центр. Позже выяснилось, что поджигатель из Аткарска отказался бывшим мужем владелицы пострадавшего салона красоты. Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали. Сейчас проводятся следственные действия.