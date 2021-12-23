Экс-офицер ЦРУ Джиральди предупредил о катастрофе из-за подготовки США "партизан" на Украине

Подготовка Украины к партизанской войне - это ошибка США, считает американский эксперт Фото: REUTERS

Подготовка американскими военным специалистами "партизанских отрядов" из украинских военнослужащих – это одна из самых озадачивающих американских инициатив, которая может привести к катастрофе.

Об этом заявил РИА Новости бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди, комментируя информацию о соответствующей деятельности Соединенных Штатов в британской прессе.

"Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон", - подчеркнул Джиральди.

Он отметил, что если действительно такая подготовка ведется, то это говорит о том, что "Вашингтон ничего не извлек из своих неудач".

Кроме того, существует риск, что из-за этой деятельности Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в "широкий военный конфликт".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокацию в восточной части Украины с применением неустановленных химических компонентов.

По словам главы Минобороны, на украинской территории находятся порядка 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ.