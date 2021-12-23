Минобороны проведет масштабные учения ВДВ в Крыму и Краснодарском крае

Учения стартуют 23 декабря / Фото: Министерство обороны РФ

Масштабные учения воздушно-десантных войск (ВДВ) России пройдут в Крыму и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Учения стартуют 23 декабря на крымском военном полигоне "Опук". В планах значатся стрельбы, тренировки по защите от угроз с воздуха и разминированию. Также будут отработаны наступательные действия при поддержке с вертолетов.

Продолжится отработка навыков на полигоне "Раевский" под Новороссийском в пятницу, 24 декабря. В программе значатся приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях и разведывательно-ударные действия.

Руководить учениями будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Планируется, что в тренировке задействуют свыше 1,2 тысячи военнослужащих и более 250 единиц военной техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, Военно-морской флот (ВМФ) России впервые в истории провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что ничего подобного в новейшей истории страны ранее проводилось.