Студент ТГМУ скончался через два дня после визита к хирургу во Владивостоке

Суд признал врача виновным Фото: Андрей КОПАЛОВ

Во Владивостоке Советским судом осужден врач-хирург, который не выполнил надлежащий медицинский осмотр. Оплошность закончилась трагедией: через два дня после визита к доктору студент-медик из ТГМУ скончался в общежитии. Об этом сообщает сетевое издание «Восток-Медиа».

С января 2017 года подсудимый замещал врача-хирурга в Тысячекоечной больнице (Владивостокская клиническая больница №2). Летом 2019 года в приемный покой учреждения пришел студент – его отправили туда врачи Владивостокской поликлиники №1. После аварии, в которую попал юноша, его мучали боли в животе.

Врач при этом провел лишь часть из необходимых процедур: наружный осмотр, УЗИ печени, желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной жидкости. Все специальное оборудование для более полной диагностики в больнице было, однако госпитализировать студента не стали.

- Одно из телесных повреждений органов брюшной полости, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, создавало непосредственную угрозу для жизни пациента. Врач-хирург фактически оставил пациента в опасном для жизни состоянии без необходимой квалифицированной медицинской помощи, - цитирует «Восток-Медиа» заключение суда.

В результате, студент скончался в общежитии ТГМУ через два дня. Судебный процесс затянулся так надолго, что мама умершего не смогла присутствовать на заседании – она уже не находилась в Приморье и подключилась по видеосвязи.

Доктор, отметили в издании, вину не признает, однако суд утвердил приговор. Врач осужден на два года лишения свободы условно – еще полтора года ему нельзя заниматься врачебной деятельностью.