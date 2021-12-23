Глава "Нафтогаза" заявил о сильном истощении газовых месторождений Украины

Украина заявляет о истощении газовых месторождений, но планирует нарастить добычу голубого топлива Фото: REUTERS

Крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, но несмотря на это перед "Нафтогазом" стоит задача нарастить добычу голубого топлива, заявил руководитель компании Юрий Витренко. Его слова приводит пресс-служба предприятия.

"Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации, - констатировал Витренко. - Мы так давно добываем, что высушенность месторождений иногда достигает 80%"

По его словам, во втором полугодии 2021 года удалось стабилизировать добычу природного газа. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации и увеличению количества работающих скважин почти на 20%.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень газа в хранилищах Украины снизился до уровня начала закачки в этом году, то есть к середине декабря Незалежная истратила почти весь газ, закачанный к зиме. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Напомним, стоимость импортного газа на Украине за год поднялась в четыре раза и выросла до 730 тысяч долларов за тысячу кубометров. В ноябре прошлого года средняя цена природного газа из-за рубежа составляла 182,5 доллара за тысячу кубов.