Москва и Петербург покинули топ-10 городов по росту цен на жилье в третьем квартале 2021 года

Москва и Петербург покинули топ-10 городов по росту стоимости жилья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва и Санкт-Петербург по итогам третьего квартала 2021 года выпали из топ-10 город с самыми быстро растущими ценами на жилье мирового рейтинга Global Residential Cities Index.

Как сообщила консалтинговая группа Knight Frank, рост цен в столице России составил 22,1% — город опустился с пятого на 20-е место рейтинга. В Петербурге цены на квартиры выросли на 24,5%. Северная столица покинула восьмое место и заняла 15-е.

При этом лидером топа стал город Измир в Турции, где стоимость жилья подскочила 34,8%. «Серебро» за новозеландским Веллингтоном — 33,5%. Тройку лидеров замыкает американский Финикс — 33,1%.

Эксперты Knight Frank объяснили замедление роста цен в российских городах повышением ставок по ипотечным кредитам, что ограничило спрос на квартиры.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве по итогам 2021 года будет построено около 7 миллионов квадратных метров жилья, что станет рекордом за всю историю города. По словам градоначальника, нарастить объемы строительства жилья удалось за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий, а также федеральных программ льготного ипотечного кредитования. Глава города подчеркнул, что программа реновации и создания комфортной среды в обновляемых кварталах в этом году была успешно реализована, и эта работа будет продолжена в новом году. С начала запуска реновации в новые многоэтажки переехали или готовятся к переезду жители 401 дома.