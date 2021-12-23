Глава «Нафтогаза» предположил, что «Северный поток – 2» вообще не запустят Фото: REUTERS

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко полагает, что газопровод «Северный поток - 2» могут вообще не ввести в эксплуатацию.

«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», - сказал глава украинской компании в интервью агентству РБК-Украина.

Витренко заявляет, что Москве стоит «полностью» изменить свои подходы к поставкам газа в Европу. Так, он предлагает России «убрать геополитику» и «потерять возможность использовать газ как оружие», демонополизировав экспорт голубого топлива трубопроводным транспортом.

«Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями … либо европейские правила, либо "Северный поток - 2" никогда не сможет заработать», - заявляет он.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» рассказал, как Киев планирует помешать запуску «Северного потока - 2», указав на то, что Украина разработала план юридических шагов. По его словам, незалежная прилагает «максимум усилий» в противостоянии запуску трубопровода.