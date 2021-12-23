Миллер заявил, что вторую нитку "Северного потока - 2" заполнят газом до конца 2021 года

"Северный поток" будет технически готов к запуску до конца 2021 года Фото: REUTERS

Первая нитка "Северного потока - 2" уже заполнена газом и находится под рабочим давлением, а вторая нитка достигнет того же уровня до конца 2021 года. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в четверг, 23 декабря. Об этом сообщает "Российская газета".

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 декабря, началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2, уточнив, что в данном случае работа будет проводиться аналогично тому, что при запуске первой ветки.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила, что пока газопровод "не соответствует предписаниям" Европейского союза, также отметив, что для перекачки газа оператору трубопровода необходимо получить одобрение немецкого регулятора, а его не могут одобрить без соответствия энергетическим правилам Евросоюза.

Позже она объяснила свои слова тем, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании Nord Sream 2 AG, поскольку для прохождения процедуры необходимо отвечать требованиям Третьего энергопакета Европейского союза, среди которых анбандлинг - необходимость разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа.