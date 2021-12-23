Украинские военные не смогли поразить цель из американских комплексов Javelin на учениях в Донбассе

Украинские военные не смогли поразить цель из американских ПТРК Javelin на учениях в Донбассе Фото: REUTERS

Украинские военные впервые организовали боевые стрельбы из поставленного на Украину американского противотанкового ракетного комплекса Javelin.

В ходе учений, которые прошли в Донбассе, украинские военные не показали удовлетворительных результатов. Учебная цель так не была поражена.

Видеозапись момента опубликовал украинский «Пятый канал». На кадрах можно увидеть, как украинские военные выпускают ракету по мишени в виде горящего танка, и она попадает в цель, но после пуск проводят из ПТРК Javelin, и ракета цели не поражает, подрываясь значительно дальше мишени.

Первая партия комплексов Javelin была поставлена США на Украину весной 2018 года за 47 млн долларов. В состав поставки вошло 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию направили летом прошлого года.

Напомним, накануне Украина заявила о желании получать от западных партнеров не только оборонительное вооружение, но и наступательное. Тем временем в Госдепе заявили, что США продолжат оказывать оборонительную военную помощь Киеву.