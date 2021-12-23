Исследование: каждый второй россиянин устроился на работу после повышения квалификации в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По программе федерального проекта “Содействие занятости” в рамках нацпроекта “Демография” в российские компании и в госсектор было трудоустроено 39 873 человек.

“Мы видим, что российский бизнес остро нуждается в квалифицированных сотрудниках. В 2022 году этот спрос будет только увеличиваться. Параллельно мы отмечаем, что многие россияне испытывают проблемы с трудоустройством, особенно женщины в декрете и люди старше 50 лет”, - рассказал директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель

Отмечается, что в 2021 году в рамках проекта обучились или повысили свою квалификацию более 56 тысяч россиян. Среди них 10135 - находящиеся в поиске работы, 9289 – женщины в декрете, еще 9173 – россияне старше 50 лет.

При этом наибольшее количество было трудоустроено в Пермском крае, Ставропольском крае и Нижегородской области.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что каждый пятый россиянин планирует пройти переобучение и стать айтишником в 2022 году. Среди причин, по которым россияне захотели уйти в IT, аналитики назвали высокие зарплаты, востребованность и шанс устроиться в международные компании