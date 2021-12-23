Веб-сервис GitHub оштрафован на 1 млн рублей за публикацию списков "Умного голосования" Фото: REUTERS

Веб-сервис GitHub оштрафовали на 1 миллион рублей из-за публикации списков «Умного голосования». Советующие решение принял Мировой суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, один из мировых участков которого рассматривал это дело об административном правонарушении.

Как сообщает ТАСС, сервис признал виновным GitHub Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ», назначив наказание в виде штрафа в 1 миллиона рублей.

Незадолго до этого сообщалось, что Роскомнадзор составит в отношении веб- сервиса протокол за неудаление данных по списку «Умного голосования».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование». Причиной этому стало то, что сайт оказался связан с экстремистской организацией.