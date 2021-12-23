В России 23 декабря 2021 выявлено 25 667 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировано 25 667 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в четверг, 23 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3062. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 2198. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 959 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,7% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 41 645 человек, а также зарегистрировали 1 002 летальных исхода.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 20 декабря 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 10 318 650. Жертвами инфекции стало 301 271 человека, а выздоровели 9 139 166 пациентов.